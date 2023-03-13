2023澎湖國際海上花火節因為有迪士尼百年慶典的加持，迅速成為國內後疫情時代的國旅首選，許多觀光業者也立即大手筆增加投資迎接澎湖的觀光旺季，但最近傳出澎湖機票在花火節期間「一票難求」，甚至排擠到台灣就醫的澎湖鄉親；旅遊處長陳美齡說明，依照2家航空公司提供的運能報告，跟疫情之前相差無幾，旅遊處會尊重市場機制運作，澎湖鄉親如有就醫、民生需求時，可打專線協助。

陳美齡表示，根據2家航空公司提供的台澎運量顯示，4月份每天有5500個機位，5月6400個機位，6月6500個機位，加上台華輪、布馬高速客輪，台澎交通運輸總量充足。至於澎湖鄉親反應訂不到機位，旅遊處設有一條專線電話0800-880180，民眾如有需求，可以打來由縣府協助辦理。

澎湖縣旅遊解說協會理事長陳仁和表示，疫情解封之後，國內航空公司開啟多條國際線，搶攻國際旅遊市場，加上後疫情期間，職場上客機機師稀缺，有航空公司發生有飛機卻沒人飛的窘境，相對也排擠到國內離島航線的運營，這也是離島航線相當無奈之處。

澎湖機票在花火節期間「一票難求」，甚至排擠到台灣就醫的澎湖鄉親，2家航空公司訂位官網幾乎都顯示客滿，只剩晚去早回的「紅眼航班」有機位。（張茂雄翻攝）

澎湖觀光旺季即將在花火節升空後正式展開，澎湖旅遊業已「悶」了3年之久，業者看好今年花火節商機，紛紛砸下鉅資，擴充相關設備盼能喜迎花火，不過離島航空運能問題卻成為難解的問題，2家航空公司訂位官網幾乎都滿了，只剩晚去早回的「紅眼航班」還能訂到機位，許多業者也只能搖頭嘆息。