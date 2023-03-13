宜蘭縣長林姿妙等官員涉貪案，今天（13日）再開準備程序庭，林姿妙等13名被告到庭，但被告官員吳東原等人的律師，紛紛聲請勘驗廉政官問訊時的影音光碟，更指控在極度疲勞的情況下，廉政官偵訊時拍桌、摔卷宗、大聲喝斥，被告受到不正訊問。

檢廉是在去年1月調查，全案為前宜蘭縣商業會理事長陳正勳尋求1558地號免徵上百萬元土增稅，向林姿妙尋求協助；選前林姿妙被依貪汙治罪條例的收受不正利益罪、財產來源不明罪，以及特殊洗錢、偽造文書等4罪起訴，但林姿妙仍順利連任，今天是他連任後首次開庭。

案發時擔任農業處農務科長、現調縣府祕書的吳東原，則由律師提出疫苗接種證明，並指去年1月13日起接受近30小時的調查、現場現勘、訊問，加上施打疫苗，讓吳東原陷入「極度疲勞」的狀態。

吳東原的委任律師說，偵訊時吳東原不時打呵欠、揉眼睛，廉訊時還遭廉政官拍桌、摔卷宗、大聲喝斥，指吳無法依自由意志表達；而吳東原遭羈押2個月，還因此去看診，醫師因此診斷有創傷後壓力症。

除了吳東原外，前縣議員劉石純的委任律師也請求提供並聲請勘驗錄影光碟，指劉石純6次廉訊、偵查，有不正訊問，「可怕的狀態，想讓庭上知道。」

被告之一、現任羅東鎮公所行政室主任趙竑勳，也由律師表達遭到疲勞訊問、偵訊筆錄無證據能力，甚至被持續用重刑威嚇等，還被廉政官問了28次「有沒有共犯。」

今天的準備庭主要針對被告涉圖利、貪汙、偽造文書等案，由法官聽取被告及辯護人對爭點、證據能力的意見，明天還有被告要開庭，林姿妙所涉財產來源不明、特殊洗錢罪部分將再出庭說明。