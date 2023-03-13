外傳新北市長侯友宜本要7、8月才會表態是否參選2024總統大選，但南投立委補選後，國民黨內希望侯5、6月就表態。對此侯友宜今（13）日仍未鬆口，他說，他現在的角色是新北市長，新北市還有很多大小建設要靠大家幫忙，要和中央並肩作戰來推動新北市的長遠計畫。

侯友宜表示，尊重外界很多不同的聲音，最重要他現在是新北市市長的角色，每一個人把自己的角色扮演好，像他在市長的角色裡面，今天該做的就是行動治理的里座談會，新北市的2030願景還有很多大小建設，這也是要靠大家一起幫忙，尤其還有很多議題，要和中央一起並肩作戰，來推動新北市的長遠計畫。

對有評論指侯友宜姿態太高，侯友宜說，他尊重每一個人不同的評論以及所有的思維，最重要的他還是要全力以赴，讓市政建設能夠做到位，這才是他現階段該做的事情。

至於對「藍白合」的看法，侯友宜說，國家最重要需要不同顏色的共融、共好，唯有共融、共好，台灣才能夠永續發展，這是我們應有的態度。每個人的思維我們給予尊重，在這些思維下，唯有同心齊力為國家、為人民，讓台灣更團結，做出國家最大的利益、人民最關心的福祉，這才是我們應有的。