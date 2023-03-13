隆達電子身為富采旗下重要子公司之一，有感於智慧財產權之重要與急迫性，將其設定為企業經營策略的關鍵項目，獲得認證前即積極投入全球專利布局與維護，內部亦強化智慧財產權教育訓練，激勵創新風氣與促動形成企業文化。此次透過TIPS的導入，落實智慧財產權文件與流程的標準化，累積與傳承執行經驗，鞏固技術的發展，保護公司無形的資產，呼應富采集團的ESG政策，打造全面的智慧財產權管理制度，成為提供客戶全方位解決方案、服務及品質的重要基石。公司截至2022年底申請與獲證專利超過1000件，遍及台灣、大陸、美國、日本、韓國、歐洲等地。

TIPS是由經濟部工業局為協助企業及組織導入智慧財產管理所實施的制度，以有效率且低成本的模式，強化智慧財產，也促使企業內部從上至下，共同守護企業資本。此次獲得TIPS A級認證，對隆達電子不僅是肯定，亦成為公司完善營運策略的動力之一，未來將持續把成長動能轉換為競爭力，深耕智慧財產權，有效提升企業經營之穩健性，實踐永續經營。