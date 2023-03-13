張育成在本屆經典賽表現傑出，13日獲頒了經典賽A組預賽MVP獎座。他拿著獎座謙虛地說：「真的很榮幸拿到這個獎項，其實這個獎項不是屬於自己的，而是屬於我們所有團隊的，因為有他們的力量，才有辦法得到這個獎項，真的很感謝這次的團隊，你們都辛苦了。」