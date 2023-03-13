經典賽》張育成抱回MVP獎座 謙稱：這是團隊的力量 13:342023/03/13 中時新聞網 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張育成拿到經典賽A組的MVP獎座。（中華棒協提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在 Instagram 查看這則貼文 Yu Chang（@yuc_chang）分享的貼文 張育成在本屆經典賽表現傑出，13日獲頒了經典賽A組預賽MVP獎座。他拿著獎座謙虛地說：「真的很榮幸拿到這個獎項，其實這個獎項不是屬於自己的，而是屬於我們所有團隊的，因為有他們的力量，才有辦法得到這個獎項，真的很感謝這次的團隊，你們都辛苦了。」 經典賽》中華隊1比7落敗 古巴奪走8強門票 經典賽》張育成貢獻2轟、8打點領先群雄 獲選小組賽MVP 經典賽》中華隊無緣東京 彭政閔仍肯定球員：永遠相信他們 #張育成 #WBC #MVP #獎座 #經典賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經典賽》C組兩強對決！美國又挨當頭砲 大幅落後墨西哥 11:052023/03/13 體育 棒球助陣 餐飲飯店業搶熱血商機 04:102023/03/13 財經要聞 中華無緣前進東京 「國防部長」淚崩 04:102023/03/13 運動天地 經典賽》美媒盛讚MVP張育成：紅襪最佳代表球員 07:372023/03/13 體育 中華隊前進東京夢碎 台灣僅1人「晉級前8強」超狂經歷曝 10:042023/03/13 體育 經典賽》張育成再淚崩：我以為還有機會... 紅了眼眶頻哽咽 16:562023/03/12 體育 經典賽》中華隊擊沉荷蘭巨艦 大聯盟官網讚：A組最大冷門 07:212023/03/12 體育 立委祭出500盒枇杷回饋球迷「顧喉嚨」 短短10分鐘搶空 13:382023/03/13 生活 經典賽》D組新霸主誕生？委內瑞拉連破強敵2連勝 10:522023/03/13 體育 中華隊熄火 無緣前進東京8強 04:102023/03/13 運動天地 張育成深夜文「要回紅襪春訓了」 網友打氣：帶出一波敬禮風潮 06:272023/03/13 體育 經典賽中華隊1關鍵遭淘汰 網全點頭：靠張育成不夠 17:452023/03/12 生活 壯壯熱血挺中華隊洩啦啦隊女孩天天哭 04:102023/03/13 娛樂新聞 LA NEW挺中華隊 經典紳士鞋買一送一 04:102023/03/13 產業．科技 中華隊無緣晉級 蔣萬安：永不放棄精神已超越勝負 17:372023/03/12 政治 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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