林姓男子平時四處遊蕩，缺錢就找目標下手行竊，他11日上午10時30分趁加油站員工忙碌，騎單車進入其中一個加油島櫃台，迅速翻開抽屜取走現金，過程僅3秒，一旁員工竟無人察覺，事後調閱監視器才得知遭入侵，警方花1天將他逮獲，5000元贓款已花用一空。

53歲林男居無定所，平日在街頭遊蕩，只要身上缺錢花用，就動歪念隨機找目標下手，是警方頭痛的慣竊。

中西區府前路上一間加油站11日上午還在營業，多名員工都在忙著幫車子加油，他見其中一個加油島關閉無員工使用，直接騎著單車進入該區，潛入加油島內的櫃檯，打開抽屜抽走現金5000元逃逸，過程僅花3秒鐘，無視就在旁邊工作的加油員工。

林男犯案態度自然，手法熟練，竟能得逞離去，無人察覺，等到員工事後清點現金才發現短少，調閱監視器畫面才知遭小偷。

警方獲報後，調閱監視器發現小偷逃往南區水萍塭公園附近，鎖定其衣著特徵與騎乘工具，派員在周圍同心圓搜尋，12日中午先查獲疑似作案用的單車，隨即發現在公廁外的林男，將他逮捕歸案。

林男落網供稱5000元已經買菸、酒與檳榔花用殆盡，警方將他帶回調查後，依竊盜罪嫌送辦，因林嫌犯案手法熟練，警方懷疑他已犯案多次，另外追查他涉及的其他案件。