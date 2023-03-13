台北一名男子3年前罹患「NMDAR自體免疫腦炎」在臺大醫院住院期間，某日晚間被護理師發現用手機看A片，且聲音非常大，後來該護理師在靠近他時，他竟伸手襲胸挨告；法官認為該疾病使男子處於「譫妄」狀態，已有意識障礙與認知功能損傷，犯案時欠缺辨識能力，故判他無罪。

男子在民國109年在台大醫院住院時，趁女護理師幫他量血壓時，以右手觸摸胸部；該護理師稱當天晚間9時，男子先在床上用手機看A片，突然用右手指及手掌放在她左邊胸部，她當下喝止後對方就停止了；該護理師的同事也說當下她很激動、憤怒，後來就讓值班醫師跟著一起去幫男子打胰島素。

法官審酌男子當年9月曾因幻聽幻想、胡言亂語等，由女友帶至醫院精神科治療，經腦波檢查認疑似腦炎，轉診至臺大醫院，皆有病歷可證明男子罹患NMDAR自體免疫腦炎，法官認為該疾病病徵包括意識障礙，諸如精神病症、抽筋發作、昏迷等等，很高機會引起意識障礙與認知功能損傷。

法官認為男子於行為前後雖時而可應對，但意識狀態與情緖狀態起伏大，加上腦波異常，可認定男子當時處於「譫妄（delirium）」，注意力缺損以及對於外界環境之覺察能力低；男子女友說案發前幾天，男子已有生理反應，想要性行為，當時男子在醫院時看A片還說他們好好玩，她當下有制止男友。

法官因此認為，黃男在台大醫院住院接受治療期間，情緒反覆，時而清醒、時而出現怪異舉止，與鑑定報告相符，認定他是受急性腦功能障礙狀態影響，犯案時欠缺辨識能力，依《刑法》19條規定判無罪。可上訴。