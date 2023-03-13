國際巨星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》勇奪第95屆奧斯卡金像獎影后，是第一位獲得此殊榮的華裔影星，寫下華人影史新篇章。為抱回卡小金人，楊紫瓊在去年11月28日特地飛往位於中華民國(台灣)台北市郊區的陽明山姜太公道場點七星燈祈福，祈求能夠如願奪得奧斯卡金像獎影后如今心想事成，道場為此感到於有榮焉，神恩顯赫，祝福楊紫瓊繼續在全球影壇發光發熱。

馬來西亞友人陪同楊紫瓊赴道場。（圖／品觀點提供）

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楊紫瓊是由馬來西亞友人陪同下赴道場，馬來西亞前交通部長林良實與馬來西亞籍世界羽球球王李宗偉亦皆曾到此參拜點七星燈。道場主席羅世新表示，當日楊紫瓊點七星燈同時，一隻喜鵲突然飛至道場內的茶几上停留，接下來，又飛進大殿的點燈供桌上，讓楊紫瓊感到又驚又喜，立即拿起手機和喜鵲拍照合影，沒想到喜鵲竟然又飛到神桌上參拜眾神，前後在道場大約報喜十分鐘才飛走。喜鵲的出現，使在場人士相當喜悅，直呼喜鵲帶來好兆頭，果然楊紫瓊不久後便以《媽的多重宇宙》獲得金球獎肯定，拿下最佳音樂及喜劇類電影女主角，13日(台灣時間)更問鼎奧斯卡影后，成就世界華人之光。

陽明山姜太公道場是在台灣相當有名。（圖／品觀點提供）

陽明山姜太公道場是在中華民國(台灣)相當著名的道家道場，主祀中國古代軍師姜太公以及其他道教神明，並以七星燈道家大法與信眾結緣，七星燈典故源自中國三國時代軍事家諸葛孔明點七星燈，可求健康、求官、求功名、求財、旺運。二戰中國戰區最高統帥 五星上將、前中華民國總統蔣介石曾孫、現任台北市長蔣萬安2月也曾赴道場參拜點燈。此外，道場國運籤更曾精準預言蔡英文2020年連任總統，在中華民國(台灣)社會引起轟動。羅世新指出，每年將近會有來自26個國家的信眾組團來台參拜姜太公，全球信眾約有30萬人，道場以道濟眾生為使命，將持續弘揚中華道家文化思想及推廣道法自然道家核心理念，吸引世人至台灣寶島朝聖。