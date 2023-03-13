農委會特有生物研究保育中心運用「台灣繁殖鳥類大調查(Taiwan Breeding Bird Survey)」的資料，分析100種繁殖鳥於2011年至2019年間的數量變化趨勢，其中台灣竹雞和繡眼畫眉2種特有鳥類顯著減少。

繡眼畫眉。（中華鳥會提供）

台灣繁殖鳥類大調查是我國針對有繁殖族群的鳥類所進行的公民科學計畫，由特生中心、台灣大學及中華民國野鳥學會共同主辦，每年號召全台數百名鳥友定期定點進行鳥類調查，本次運用2011年至2019年間之台灣繁殖鳥類大調查，分析台灣107種繁殖鳥的數量變化趨勢。

特生中心表示，從個別鳥種來看，共有11種鳥類的數量顯著增加，只有2種鳥類的數量顯著減少，分別為台灣竹雞和繡眼畫眉，其餘87種族無顯著的變化，兩者都是台灣特有鳥類，需要進一步探討數量減少的原因。

此外，有些鳥種的趨勢勉強在及格邊緣，包括粉紅鸚嘴、鉛色水鶇、白頭翁、麻雀、棕背伯勞和大卷尾，暗示偏好草生地和溪流的鳥類，普遍和肉食性鳥類的數量正在減少，假如再減少一些就會列入顯著減少的鳥種名單，如果不考慮統計上的顯著，這些鳥類的生存也迫切需要關注。

特生中心指出，「台灣森林鳥類指標」和「台灣農地鳥類指標」等2指標將作為國家保育指標，用來反映台灣環境現況。目前正嘗試於國家公園內建置指標，也試著運用兩棲類的紀錄建立台灣的兩棲類指標，期望更完善的反應台灣的環境品質，並且及早發現、及早改善。