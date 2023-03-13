Selina任家萱今（13日）在Podcast分享懷孕12周的喜訊，好友黃子佼今（13日）出席活動時表示自己也是看新聞才知道，他開玩笑說：「我親愛的朋友，私底下沒有告訴我，我有點傷心也有點憤怒，剛剛有在群組霹哩啪拉留了一堆話，但她還沒有回我」。

黃子佼透露老婆孟耿如在女兒玉米出生前就在鑽研紫微斗數，之前還曾幫Selina算過，「耿如有說2022是最好的，如果懷不上就要再等幾年，那她應該是有更積極的備孕」，他也提到去年12月聚餐時，Selina有跟嚴正嵐等人詢問很多生小孩的事。他也說Selina應該備孕超過半年，「因為我們有些對話記錄是玉米出生前，那時她說想要順其自然，所以我們也有分享當初懷玉米的過程」。

他說現在回看群組對話，才發現事有蹊蹺，因為Selina2月有詢問他一款大人、小孩都可以吃的益生菌，「而且我現在發現只要我PO玉米的照片，她都是第一個回我說『想看』我猜她這幾個月已經進入想像世界，在醞釀了」。他說沒想過Selina會宣布懷孕喜訊，因為他設想Selina會先結婚、登記，再接著生小孩。Selina登記結婚了嗎？黃子佼又開玩笑說：「我不是她的好朋友，我不知道」。

談到Selina的男友小徐，黃子佼表示2人感情相當穩定，常在聚餐時感覺到小徐對Selina的照顧和愛意，「我覺得他很大方，不會因為我們閨密在聊天、聚會他在旁邊奧嘟嘟，他總是會陪Selina跟我們吃飯，他真的很愛Selina」。