近日疫情解封，國旅復甦之際，有外地觀光客來到屏東東港一家民宿投宿，離去時民宿主人傻眼，不僅現場凌亂不堪，加上菸味濃烈、還有滿地檳榔渣與垃圾，事後更在網路上對民宿留下一星負評，種種奧客行徑令業者傻眼，隨即至派出所報案提告求償。

狂歡一夜獨留菸味、檳榔渣，民宿業者氣炸提告索賠，竟得一星負評。(翻攝畫面)

東港警方接獲蘇姓業者報案表示，3月11日接到一群入住旅客，在入住前已先告知室內禁菸等相關入住規範，請對方遵守，旅客們均表示願意配合。但眾人入住後不僅沒有理會相關入住規範，於12日退房後，經業者進入房間整理之際發現民宿內環境髒亂、且物品有遭毀損情事。

經警方受理後到場了解，並查看民宿遭毀損狀況及拍照，發現客廳地板及椅墊上有大面積檳榔汁液沾附，除外另有菸蒂、檳榔渣、廚餘及啤酒瓶等物品散落地板各處，現場畫面狼藉令人怵目驚心。

狂歡一夜獨留菸味、檳榔渣，民宿業者氣炸提告索賠，竟得一星負評。(翻攝畫面)

民宿業者清點財物時發現，陶瓷碗盤2個及椅墊2片遭旅客毀損破裂，蘇姓業者透過訂房資訊聯繫告知，並要求向旅客酌收民宿清潔費、臭氧殺菌費用及因民宿客房無法及時清理所造成營業損失共計2萬2000元；另遭旅客毀損陶瓷碗盤2個及椅墊2片，損失金額約2萬2800元左右。

狂歡一夜獨留菸味、檳榔渣，民宿業者氣炸提告索賠，竟得一星負評。(翻攝畫面)

旅客聽聞後不僅拒絕賠償全部金額外，僅願意留下5000元給民宿業者，事後還至網路上留下一星負評，甚至說要撂人來等語恐嚇威脅，令他生畏懼。警方根據提供旅客資料及現場監視器影像及時受理並偵辦，後續並通知相關嫌疑人到案說明偵辦。