女星Selina（任家萱）在2016年和張承中（阿中）結束5年婚姻後，在去年3月大方認愛小7歲男友，兩人交往1年，Selina便在13日噴淚宣布已懷孕12週，讓粉絲們又驚又喜。而一直以來都跟他維持良好互動的前夫張承中也出面發聲了。

Selina是在今日稍早無預警宣布自己懷孕，她透露自己應該是在去越南前就懷孕，而發現懷孕的第一時間，驗了3個不同廠牌的驗孕棒都出現「兩條線」才相信自己有孕，激動到爆哭，立即透露男友「小徐」，而他得知自己升格為人父時，也留下男兒淚，夫妻倆也將寶寶取名為「小腰果」，目前已懷孕12週，孕況相當穩定。消息公布後，根據《ETtoday新聞雲》報導，張承中僅低調回應「問S，讓她講」希望讓當事人自己回應相關問題，避免轉移焦點。

而Selina的兩名好姊妹Hebe田馥甄以及正在與家人渡假的Ella得知消息的當下也相當激動，Hebe透過經紀人表示「生命是天賜的禮物，覺得驚喜又美好，同時驚嘆老婆的身體也太青春健康了吧！很期待新生命的到來。」；Ella則回應「知道的當下非常的激動和感動。非常的為老婆感到開心，深信這是上天賜給她的禮物，很期待新生命的到來。現在只想大唱：歡迎來，這美麗新世界，讓感動，一個一個實現，好開心。」