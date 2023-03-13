台中市豐原區南陽國小學生數高達3300人，9成以上學生皆由家長駕駛汽、機車接送，每到上下學尖峰時間，20分鐘即湧入1500輛次汽機車在學校周圍，險象環生，校方5年來希望在同安街畫設家長接送區，但經多次會勘後均未果。豐原區長洪峰明表示，將再邀警察局及交通局等會勘，若交通單位等認為不影響交通，學校就可以畫設。

南陽國小因辦學成績優異，備受家長肯定，致班級學生數穩居台中市之冠。校長尤長亮表示，全校共計110班，為使3300名學生有安全通學環境，自2018年起，校方年年提出家長接送區改善計畫，期待能增設同安街為接送區路段，於通學時段，將車暫停路邊，將空間禮讓給家長接送學生使用。

尤長亮說，但經多次會勘，教育局、交通局、豐原區公所、豐東派出所都無法說服地方人士認同改善計畫，讓師親生日日深陷接送困境，令人遺憾且十分無助。根據校方統計，南陽家長接送學生時，以汽機車作為交通工具者，多達2994人次，佔南陽學生數92.23％，通學時段短短20分鐘內，校門口汽機車車流量平均超過1500輛次。

南陽國小指出，因家長接送區改善計畫一再受阻，接送區不敷使用，本學年度南陽國小已連續發生4起交通事故，幸學生僅是輕微擦傷，增設家長接送區實是刻不容緩，盼地方人士能夠同意同安街畫設為家長接送區。

被點名的中陽里長黃英瑜表示，學校畫設家長接送區跟里長沒關係，之前南陽國小在自強街畫設家長接送區也未經其同意，「不要叫我背書」。豐原區長洪峰明對此回應指出，將再次邀警察局及交通局等會勘，若交通單位等認為不影響一般民眾交通，學校就可以在同安街畫設家長接送區。