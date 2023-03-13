外傳我國有500位退役軍官在退伍軍方社團受邀，組團赴陸參加黃埔99週年紀念大會，引發爭議。退輔會主委馮世寬今強調，黃埔軍校所有東西都在台灣，這裡才是正統，希望退伍協會此時能共體時艱；退輔會更重話表示，少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套。

馮世寬今針對退役軍官受邀組團赴陸參加黃埔99週年紀念大會一事召開記者會，他坦言，當時聽到此事的第一個想法，便是若我國軍官赴陸參加活動，台灣上空的海面、機艦活動也不會因此減少，那讓我國軍方情何以堪？他也說，雖退輔會沒有管轄退伍袍澤的權力，但有協助解決困難的責任。

馮世寬提及，當時抗日戰爭中剿匪犧牲多少官兵，而那時許多幹部來自黃埔軍校，如今卻跑去參加紀念會？退伍協會此時要共體時艱，軍人應該要愛我們的國家，明年黃埔軍校100周年校慶也應擴大舉辦。他強調黃埔軍校所有東西，包含中華民國國旗、憲法都在台灣，才是正統。

退輔會也發布新聞稿指出，退輔會對兩岸退伍軍人社團交流及榮民赴陸旅遊、工作一向持正面態度，但此次陸方以黃埔校友會名義，邀請黃埔先進赴陸參加黃埔九十九週年紀念大會，讓退輔會深表不妥。

退輔會表示，第一，黃埔建校以來，一直是以保衞中華民國及反共為歷史任務；第二，黃埔軍校於政府播遷來台後，在高雄鳳山復校，黃埔的正統一直是在中華民國。因此黃埔先進赴陸參加陸方舉辦的紀念大會，有違黃埔的傳統和精神。

退輔會更撂下重話，強調「少數黃埔先進切勿因貪圖落地招待等蠅頭小利，落入中共統戰圈套；自失立場，造成國人對國軍及榮民的誤解和不諒解」。

退輔會強調，他們對發起者的身分、動機及目的深感不解，除公開呼籲外，也將循管道勸阻退伍軍人社團勿參與這類活動，導致親痛仇快的結果，並籲請國安單位追查其背後的脈絡，以及是否有不當違法情事。