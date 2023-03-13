面對連續兩年實質薪資呈現負成長，再加上不斷上升通膨、飆漲的物價，讓年輕人和受薪階級壓得喘不過氣。國民黨立院黨團今指出，眼看蔡政府、陳內閣消極不願解決勞工低薪問題，無視國民黨多次呼籲盡速提出具體可行性方案，因此國民黨團提出《公司法》、《證券交易法》及《中小企業發展條例》等三項修法草案，實質上幫助受薪者加薪，讓經濟成果全民共享。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據主計總處統計，106年每人每月總薪資為50480元，到了111年為57718元，在蔡政府執政6年期間，增加7310元；若考量通膨因素，幾乎沒有成長，近2年實質薪資還呈現負成長，「老闆分得更多，員工更少」，81年受雇人員報酬比例為51.1％，到了109年僅有45％，換句話說，經濟發展的成果，辛苦的勞工，分到的越來越少。

曾銘宗指出，既然蔡政府對改善低薪問題，消極不作為，因此，國民黨團主動提出《公司法》、《證券交易法》及《中小企業發展條例》等三項修法草案，呼籲民進黨委員一起來支持，盡速改善國內低薪狀況。

黨團書記長謝衣鳳表示，國民黨團提出《公司法》第235-1條第二項修正草案，「前章程明定應分派員工酬勞之當年度獲利狀況之定額或比率，不得低於同業平均加薪比率。」謝衣鳯指出，此項修法草案將影響160萬家公司，當公司獲利之後，明定加薪比率，不得低於同業加薪比率。

藍委費鴻泰表示，國民黨團提出《證券交易法》第14條修正草案，應揭露公司薪資報酬政策，全體員工平均數、中位數和調整情形，去識別化後的董監事個別酬勞，上市櫃公司年後盈餘撥一定比例為員工加薪。費鴻泰進一步提出，目前上市櫃公司都是提撥千分之二做為員工加薪，將建議提高10倍，提撥百分之二。

藍委賴士葆表示，他提出《中小企業發展條例》第36-2條修法草案，鼓勵中小企對員工加薪，加薪部分扣抵費用從130％，提高到200％，對24歲以下年輕人加薪，將提高到220％。

賴士葆指出，台灣中小企業佔整體企業98％左右，共有160多萬家，呼籲立法院經濟委員會盡速排審，民進黨立法院團立委一起共襄盛舉，支持《中小企業發展條例》修法，讓受薪者能夠多一點加薪，一起對抗通膨。