桃園市長張善政聲量爆衝，且甫上任就積極推動各項政策，引發各界關注。粉專《政客爽》經由《KEYPO大數據系統》數據分析，張善政在六都市長的網路好感度拿下冠軍。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，張善政現在是台灣政壇的特殊人物，在討論度非常高的情況下，好感度也很高。

徐巧芯昨（12）日於中天《週末大爆卦》提到，張善政的好感度高算是比較特殊的情況，因為好感度在網路上不是越高越好，有的人是因為沒有聲量，所以好感度相對很高，綠營南部兩個六都首長就是這種情況，因為沒有討論，好感度才高。「而張善政則是特別的例子，因為其討論度其實非常高，在這麼高的情況下，他還要有超高的好感度，其實是很難的。」

對於台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜跟台北市長蔣萬安出現好感比較低的情況，徐巧芯認為完全合理。她強調，這不代表民眾覺得市政做的不好，而是很多時候是在討論他們要不要選總統，以及跟柯文哲之間的關係，另台北市議員罵蔣萬安的新聞也比較多，這時候好感度就會迅速下降。

徐巧芯提到，張善政一上任的時候就推了代理教師、舉發噪音車等政策，這讓中間選民、淺綠選民對張有好感，覺得有做事、不一樣；藍營的支持者則會覺得桃園小內閣是有戰鬥性的，因為張善政會去挖出大祕寶，民眾舉出的弊案，也很努力、很勇敢的去挑戰。另外像北景雲案，監察院不質詢行政院副院長鄭文燦、卻質詢張善政，桃市府也勇於直球對決。