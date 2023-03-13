二膽島陳姓上兵從9日離營失聯迄今，陸委會主委邱太三今證實透過管道得知該士兵人在大陸。國民黨立委賴士葆直言，蔡政府抗中保台政策讓兩岸關係緊張，戰爭彷彿一觸即發，國防部馬不停蹄頒布新政策，每一項都是驚天動地的大事，攸關民眾身家安危，但國防部高層整天只管大事，卻任令螺絲鬆到士兵逃走，這是很大的警訊。

賴士葆表示，之前傳陳姓士兵疑因感情和債務因素，所以預謀穿著救生衣游到大陸，後來國民黨立委陳玉珍否認該士兵有感情和債務因素，網友留言創意十足的替逃兵找理由，說因為對岸不會缺肉和缺蛋，雖是揶揄的玩笑，然而缺肉、缺蛋是寫實非傳聞。上周外島士兵才在西莒島沙灘上留字缺糧沒肉吃的求救訊息驚動各界。

賴士葆指出，蔡政府抗中保台政策讓兩岸關係緊張，戰爭彷彿一觸即發，國防部馬不停蹄頒布新政策：首先義務役男的役期延長為一年、台灣將要被打造成美國的儲備彈藥庫、在輿論諸多疑慮中引進佈雷系統在台灣多處要埋設地雷。

賴士葆提及，國防部更是忙著要推動全動法，將全民組織動員包括16歲以上不分男女高中生動員造冊，引起民眾恐慌暫時喊停。兩岸都要打仗了，陳姓士兵選在這時候當陣前逃兵，動機和理由各界都很想知道。

賴士葆認為，戰爭的壓力迫在眉睫，國防部每一項政策都是驚天動地的大事，都攸關民眾身家安危，國防部高層整天只管大事，卻任令螺絲鬆到士兵逃走，這是很大的警訊。馬兒不吃草不可能打仗，別以為士兵吃白飯、罐頭、泡麵就可以拿掃把保家衛民。

賴士葆強調，國防部若以為一個伙房兵逃走沒有情報價值，跟前線官兵伙食欠佳都是小事一樁，這樣的思維就是大誤了。小兵逃跑跟前線官兵沒肉吃事件，希望讓國防部反思檢討，驚覺像自家後院失火一般嚴重，切莫看待陳姓小兵逃走跟士兵沙灘求救信只是來亂的插曲。