楊紫瓊（右）今早在美獲得奧斯卡影后，寇世勳在台灣也相當開心。（資料照片）

「老戲骨」寇世勳去年曾到美國和楊紫瓊拍攝影集，劇中演一對夫妻。今早看到楊紫瓊以《媽的多重宇宙》拿到奧斯卡影后殊榮，寇世勳第一時間也開心祝賀她，並讚嘆「她太不容易、太值得恭喜、值得驕傲了。」

沒想到楊紫瓊也在百忙中，以手機語音回覆寇世勳「謝謝」，她說自己也很高興，並告訴寇世勳：「等待見面的時候，一起慶祝！」

寇世勳去年8月到美國拍攝Netflix影集《The Brothers Sun》，飾演他老婆的是在好萊塢發展順遂的楊紫瓊，2人螢幕首次搭檔，戲外初見面卻像老友般投緣。

寇世勳戲中除了說中文，也得應付大量英文台詞，「背劇本不難，難的是說英文的語氣，我請他們先把英文劇本給我，劇組也貼心把有英文台詞的場次往後排，在片場講得不順暢，我也會主動希望導演讓我重來。」

2人在片場常比誰的氣場強，但私下唯一的「夫妻約會」則是笑聲不斷，楊紫瓊還像小女人般的倚靠在他肩上，鏡頭外替他們掌鏡的則是寇世勳的女兒。

寇世勳當時對楊紫瓊好相處的個性印象深刻，他拍戲時，楊紫瓊偶爾會在鏡頭外裝鬼臉，試圖讓他笑場，誇她私底下非常隨和親切。