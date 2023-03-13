翻攝自Yahoo TV《今天誰來沛》直播畫面。

王建煊、宋楚瑜會分裂藍營？ 媒體人「6字」斷言出乎意料

親民黨主席宋楚瑜被問到否再戰2024總統大選時表示「年齡不是問題」，被解讀並未放棄參選。對此，前立委沈富雄今天表示，宋還對一些事情執著放不下「不夠豁達」，無論是宋楚瑜還是日前表態要選總統的前監察院長王建煊，他認為都無法跨過選總統的連署門檻。

昨天是國父逝世紀念日，宋楚瑜前往台北國父紀念館向國父銅像獻花致敬時被問到是否再戰總統時表示，最重要的是不要忘記對國家社會的責任。還說「如果早一點的話，2000年你選我，台灣會變成這樣嗎？」強調自己已經盡了努力。

沈富雄今天接受《今天誰來沛》節目專訪，被問到宋楚瑜可能參選2024的看法表示，像宋這樣的政治人物，人家一碰到就想問說「你還有沒有要選？」這是一個很奇怪的現象，他認為宋楚瑜要自己檢討，因為大家已經把宋定型化，認為每4年就會「皮癢」。

沈富雄指出，宋楚瑜真正需要的，是要能接受年齡的考驗。宋的說法就是認為這一生他是有遺憾，但沈富雄覺得，人過了80歲、75歲以後，人生很多事情有幸有不幸，就不要念念不忘。

沈富雄解讀，宋楚瑜的意思是今天台灣很糟糕，就是因為當年沒選他，認為當總統跟年紀無關，治理的功夫好才重要。沈富雄表示，這些都是可以討論的，但一般來講，80幾歲的人，因為被肯定其治理能力而選上的例子並不多。

他認為，不管身體有多好，年齡上大家還是會有一些比較，像這樣的人，還念念不忘他一生的功過，在乎社會給他的評價，還對一些事情執著放不下，以宋楚瑜常常講話的口氣來看，「我認為不夠豁達」。

至於王建煊也說要參選總統，沈富雄表示，王是很厲害的人，講話通常簡短但是聳動，背後的意涵也很深遠的，王講說台灣不能沒有統派的聲音，如果北京認為統一沒希望就會攻打台灣，沈富雄明白表示不同意這樣的說法。

沈富雄強調，台灣不是沒有統派的聲音，只是統派的聲音大不起來，他要王建煊不要覺得自己了不起，認為自己加進來的聲音就足夠安北京的心，「從這個邏輯上，你太看得起自己了」。

他認為，無論是宋楚瑜還是王建煊都過不了連署的門檻，在兩大黨的候選人定調後，「他們就沒得玩了」。