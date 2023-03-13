俗話說「好的開始是成功的一半」，買賣房子就像是相親交友，買家找房時，除了期待房子的基本條件符合居住需求，看房時的第一印象，也會影響買家對房子的好感度及成交意願！專家分享，屋主若想提高售屋效率、賣出好價錢，有些方法不用花大錢，就能為房子的賣相加分！

方法一、大掃除為基本工 提升賣相吸引看屋

永慶房屋客法部資深經理陳繼先建議，如果想讓買家在看房的第一眼就留下好印象，大掃除是基本功，除了清除屋內雜物，把容易留下汙垢的廚房及浴室徹底洗刷一遍、維持乾淨整潔的狀態，不要忘了將櫥櫃、窗戶、陽台等容易推積灰塵的空間也打掃乾淨。

陳繼先提醒，千萬不要小看了大掃除的重要性，從買家角度來說，乾淨、舒適的屋況，代表屋主有用心整理與愛護房子，也會認為房子是值得購買的；反之，若是到處都是灰塵及汙垢，不只讓買家對房子的第一印象扣分，可能也會降低購買意願。再者，屋主若想放上網路銷售、增加曝光，乾淨的屋況也可以提升整體賣相，吸引買家看屋，進而增加成交機會！

方法二、騰空屋況更好賣 採光空間感都加分

除了大掃除，若賣房時已無人居住，陳繼先也建議，屋主應盡量騰空房子，不僅光線的通透感更好，也能提升屋內明亮度，營造空間寬闊的舒適感。且許多買家在購入中古屋後，都會再重新裝潢，騰空後能一目了然原始屋況與室內格局，有助於買家評估未來空間規劃及家具擺放，好感度自然提升。

方法三、屋況瑕疵適度修繕 買賣雙方都安心

此外，陳繼先指出，許多屋主在售屋時，為省去修補屋況小瑕疵的功夫，而主張「現況交屋」，也就是買賣雙方依據包含瑕疵部分的屋況進行交易，但他並不建議這麼做。因屋況瑕疵有輕有重，以台灣常見的壁癌為例，有可能只是外部反潮，也有可能是內部管線滲漏。因此，實務上常見現況交屋後，買賣雙方對屋況瑕疵的修繕擔保責任問題無共識，而須曠日廢時的協調。

陳繼先建議，屋主在賣房前，可請專業的修繕廠商先行評估，若瑕疵處較輕微，例如油漆表面剝落、燈泡不亮、開關失修等小問題，可適度的修繕，除了讓買家在看屋、賞屋時感受度更好，也能提升房子屋況，為賣相加分。

值得注意的是，一般不建議屋主花大錢裝潢，有時過度的裝修，反而容易讓買方擔心房子有瑕疵、裝潢有欲蓋彌彰的疑慮，而且若是買家不喜歡的設計，還可能讓房子減分。陳繼先提醒，中古屋屋況不一，只要掌握清潔、騰空與適度修繕的三方法，讓房子看起來乾淨、舒適就好了，不僅能省下裝修成本，也能把空間留給接手的買家依照自己的需求重新裝潢，買家也不需擔心屋主將裝修成本轉嫁到售價上，對買賣方而言都是最經濟實惠的做法！

賣房也要與時俱進 永慶科技服務讓成交更快速！

把房子準備好後，離成功售屋的最後一步，就是找到合適的買家！陳繼先分享，好比相親交友隨著科技發展日新月異，開啟網路交友時代，如今消費者買房前，也會先到房仲網上瀏覽售屋資訊，永慶房屋不只提供《永慶房仲網》、《永慶快搜app》兩種使用工具，提供消費者最方便、即時的找房服務，還有精確配對的買屋快搜、地圖找房、實境線上賞屋、真人導覽等科技數位工具，以及「線上問」功能，讓買家能直接與負責物件的永慶房屋經紀人展開，讓房屋資訊充分流通，再加上永慶房屋「誠實服務」的金字招牌，消費者指名度高，讓成交既圓滿又快速。