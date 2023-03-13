41歲Selina認愛1年當媽！ 宣布懷孕「寶寶小名」曝 @chinatimesent

任家萱（Selina）今（13日）她在廣播節目正式宣布懷孕，寶寶小名為小腰果，目前懷孕12周，不過她透露，懷孕因為初期症狀太多，加上子宮裡有4顆肌瘤，最大的那一顆可能與胎兒一樣大。

Selina在Podcast節目《迎任而解》上分享懷孕初期心情與症狀，當中她提到，雖然懷孕初期會出現脹氣的症狀，但她的肚子大有些誇張，讓身旁的朋友看了都以為她已經懷胎六個月了，對此，她解釋，在2022年健康檢查時，她就發現子宮內有四顆肌瘤，其中一顆更有4公分，所幸肌瘤的位置不會影響到寶寶發展，她也自嘲說「現在肚子非常飽滿」。

除此之外，Selina說到她懷孕期間主要出現嚴重便秘、汗皰疹、嗅覺變得敏感、噁心反胃、脹氣與頻尿6個症狀，最不舒服的症狀就是「便秘」，但為了腹中的寶寶她不敢亂擦藥與吃藥。

另外，她表示，自己第一次產檢時相當緊張，看到超音波照片的第一眼還笑稱「就像看到一個泡」，直到第二次產檢聽見寶寶的心跳聲，讓她感動到爆哭，接著，她坦言，目前還沒有胎動，只有在看超音波照片時才感受到她與寶寶的連結，而這也讓她一度想買台超音波機器放在家中天天看寶寶，最後是因海運時間過長才打消這念頭。