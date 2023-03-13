湖口鄉中湖路旁環保公園預定地，遭不肖業者傾倒大量廢棄物，經多年清運後完成初步整治，縣長楊文科去年帶領民眾在此植樹，18日再度辦理植樹節活動，湖口反生命園區自救會將「共襄盛舉」！

湖口反生命園區自救會先後到縣府前廣場和說明會，以抬棺方式抗議縣府要在大員山陣地興建新竹縣生命紀念園區，日前也以保護「連環窯」文化資產的立場，認大員山陣地應規畫為特色公園。

縣府、林務局新竹林管處及湖口鄉公所為響應植樹節，18日將在環保公園預定地舉辦植樹活動，向民眾宣導愛林、造林及生態保育的重要性，在反生命園區自救會群組受到討論也將「共襄盛舉」。

湖口社區規畫師郭台貴說，縣府18日在環保公園預定地的植樹活動，反生命園區志工會到場進行連署，讓楊文科縣長了解湖口人反對縣府興建生命園區的立場，不會有抬棺抗議的舉動。

縣府農業處表示，軍方2016年撥用中湖路旁的軍用閒置地給湖口鄉公所規畫興建公園，整理時發現遭傾倒大量廢棄物，公所去年初步完成整治，並舉辦植樹節活動，目前該地正進行土地綠美化。

縣府希望透過台積電綠化造林計畫和植樹節活動，提升該地環境綠美化，18日將邀民眾種植6千株樹苗，現場進行茶花評鑑頒獎外，並有「生物多樣性及造林」、「動物保護」等29個宣導攤位，提供民眾更多新知資訊，還有機會獲得宣導小禮物。

活動並準備桃金孃、山黃梔、山櫻花、桂花、茶花等品種的樹苗2千株，讓參與植樹的民眾領取，共同為環境綠美化盡一份心力。