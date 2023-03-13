恒指開高91點，報19,411點，升幅曾縮至70點，低見19,390點後升幅擴大，11時半左右恒指曾升471點，見19,791點半日高。恒指中午收報19,756點，升436點或2.26％。大盤半日成交812.83億港幣。

國指升186點或2.89％，報6,631點。科指急彈4.4％報3,948點。

76檔藍籌有59檔升，騰訊升5.5％，報350港幣，成交居首達59.35億港幣；阿里巴巴升2.9％，報83.5港幣；美團升2％，報130港幣；百度升5.1％。中移動升3.7％。匯控逆市跌1.2％，市傳匯控擬收購矽谷銀行英國分行；比亞迪一度跌破200港幣關口，半日跌0.6％報200港幣；東方海外國際跌6.3％，為早盤表現最差藍籌。

石油石化股因美元向下，油價造好上漲。中海油急彈6％，為早盤表現最好藍籌；中石化升3.8％；中石油升3.5％；中海油服升2.5％。