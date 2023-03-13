女星Selina（任家萱）去年3月認愛小7歲的圈外男友「小徐」，今（13）日宣布懷孕12周，升格人母消息，震驚演藝圈。在公布喜訊前一天她才參加2023臉部平權運動臺北國道馬拉松活動，不只為10公里組鳴槍，更親自參與活動，而她喜曝與男友「小徐」的結婚進度。

回顧2010年，Selina赴上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》，和男主角俞灝明在一場爆破戲中慘遭火吻，全身有54%面積嚴重灼傷，消息傳出震驚兩岸。隨著Selina的傷勢逐漸好轉，不僅繼續從事演藝活動，更積極參與臉部平權相關的公益活動。

昨(12)日Selina擔任陽光臉部平權活動大使，更親自參與「2023臉部平權運動臺北國道馬拉松」，為10公里組鳴槍外，也報名3公里組擔任領跑，過程中燦笑自拍並完成賽事，大家萬萬沒想到她已經懷孕了，得知此事紛紛笑稱她為「最強孕婦」。

路跑完後的今(13)日，Selina在微博電台透露懷孕喜訊，今年跨完年時覺得胃不太舒服，隔幾天後她想說測一下，沒想到竟出現兩條線，懷疑自己眼花的她趕緊請男友幫忙買其他牌子的驗孕棒測試，確認懷孕後，她坦言當下眼淚當場直接噴出來，「我要當媽媽了，真的就哭了。」男友小徐看到後也跟著哭出來，後來約了產檢，確認已經著床，她也開心透露寶寶小名叫「小腰果」，第一次看到寶寶的心跳聲，兩人又爆哭「他有生命了！」

至於會不會結婚？她的經紀人表示，目前懷孕這件事先發生，兩人還沒有下一步（結婚）計劃。