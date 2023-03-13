大陸漁船非法越界捕撈魚隻日益猖獗，海巡署金馬澎分署日前調派金門海巡隊PP-10081艇荷槍實施金門、烏坵海域威力掃蕩，於大坵海域取締一艘陸籍「秀○臨」號漁船，從事非法潛水漁撈作業，當場查扣涉案漁船及4名陸籍船員，並扣留人員押抵金門料羅港進行後續調查。

據海巡署指出，當日金馬澎分署副分署長蔡茂埕率艦隊分署第九（金門）海巡隊PP-10081執行烏坵海域掃蕩勤務，結合烏坵安檢所岸際巡邏監控下，在大坵東方海域發現一艘大陸籍「秀○臨」號漁船，正在從事潛水漁撈作業，旋即以優勢警力，荷槍實施登檢、取締，當場查扣涉案漁船及4名陸籍船員，清艙檢查未發現有牛、豬肉類相關製品。隨後將扣留人員押抵金門料羅港進行後續調查，期間往返航程長達150浬。經全船消毒作業及實施COVID-19快篩均為陰性，將送往金馬澎分署第九岸巡隊辦理留置調查。

金馬澎分署表示，陸籍「秀」船未經許可進入烏坵海域從事漁撈作業，已涉嫌違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，全案完成調查後將依法裁處；海巡隊將不定期持續規劃艦艇擴大威力掃蕩巡弋，並緊密結合烏坵安檢所及守備大隊能量守護烏坵海域治安及漁業資源。