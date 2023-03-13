中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增6435例本土病例及142例境外移入，另確診個案中新增37例死亡。指揮中心發言人羅一鈞說明，本土個案數較上周一公佈（6928例）減少7.1％，是去年4月26日（6295例）、321天以來新低。

指揮中心上周宣布3月20日起輕症免隔離通報，產險公會亦宣布，20日起僅符合「肺炎併發症」且「住院或死亡」兩要件重症者，才可獲防疫險理賠。外界擔心，有民眾為把握防疫險理賠的最後時機，刻意提高確診通報機會。

羅一鈞表示，目前疫情持續下降，今天創下321天以來新低，還沒有看到外界擔心的「防疫險效應」。指揮中心先前定調「如疫情穩定」即於3月20日實施新制，看起來20日前疫情趨勢都還是處於低點，目前持續和相關部會溝通新制細節中。

新冠疫情逐漸解封，有基層醫師建議擴大抗病毒藥物適用對象，如年齡下修為60歲等。羅一鈞指出，目前國際間有越來越多新研究，例如莫納皮拉韋在某些研究中，對於住院和重症效果不如預期，因此未來不一定是走開放方向；針對外界建議，將持續收集國際資料，再和專家討論。