高雄市長陳其邁13日出席2022年度模範公車駕駛長表揚活動，對高雄市境內公共運輸399月票通勤月票方案，宣布4月即將上路，同時未來月票可搭乘範圍，將再納入市區台鐵各站點，預計7月與MeN Go卡完成票證系統整合後，就能上線。

陳其邁說，預計在今年4月推出高雄市境內公共運輸399元方案與台中市不同，高雄目前捷運路網紅橘及輕軌長度接近60公里，目前每日運量近18萬人次;台中捷運綠線長度16.7公里，每日運量約3.2萬人，公共運輸路網覆蓋率不同，同時也要考量整體財政結構以求未來永續經營；高雄市力求公車加速電動化、公車路線捷運化、城鄉票價一致化，以達到交通平權目標。

至於高雄市民關心市區內台鐵通勤月票納入市區月票部分。高雄市交通局表示，由於交通部台鐵局預計7月才完成月票票證系統修改，預計4月推出高雄市區內月票尚無法納入，7月與MeN Go卡完成票證系統整合後，屆時高雄市區399原通勤月票方案會將市區台鐵納入，使民眾可以在高雄市內以每月399元使用所有公共運輸系統及公共自行車。

陳其邁宣布通勤月票搭到飽 7月起加入台鐵站點

圖說：(記者張雅雲攝)

陳其邁13日出席「2022年度模範公車駕駛長頒獎暨客運業關懷交流會」，會中親自表揚14位2022年度模範公車駕駛長，受獎者均是提供乘客貼心、細緻的乘車服務，並經由民眾票選出的優秀駕駛長，包括東南客運陳培達，統聯客運葉鉑濬，義大客運林傑翊，南台灣客運岳靖鎧、劉京員，漢程客運黃暖其、鍾國輝，高雄客運邱柏誠、鄭景文、宋世紘及港都客運林榮崇、禇恩彤、劉安傑、林育丞等14位駕駛長。

而陳其邁也強調，南部客運業從業人員薪資待遇較中北部低，為整體改善客運業者經營環境、協助業者留住公車駕駛長，自2023年度起市府編列預算補足公車票價與運價的票差，同時也要求客運業者固定提撥部分補貼款用以提高駕駛長及從業人員就業待遇，預估每位駕駛長每年可增加2至4萬元不等之收入，期望留住公車駕駛長及吸引更多人力投入公車營運。