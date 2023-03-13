陸軍金門二膽防區26歲陳姓上兵9日失蹤，國民黨立委陳玉珍證實他游往大陸被對岸海警救起，由於陳男為伙房兵，能掌握全島人數、主副食存量，外界憂心二膽島防務恐曝光。對此，民進黨立委蔡適應13日呼籲國防部應立即清查，確定陳男業務內容，若有任何風險，務必在最短時間補救，甚至評估金防部烈嶼守備大隊有無緊急移防的必要性。

蔡適應認為，國防部應以最嚴格標準看待，不應假設陳男「理論上」沒有涉及軍方重要業務，應立刻清查，並輔以同仁訪談以了解該員「有機會接觸」的業務內容。

針對外界指稱陳男「逃兵」、「投共」的說法，蔡適應指出，1979年叛逃的林毅夫是上尉連長，而此次失聯案當事人為上等兵，軍階上有較大差別，但因兩人均前往中國大陸，國防部仍應參考當年危機應變方案，視本案狀況、依比例原則進行處理。

蔡適應提到，目前除了確定陳男人在大陸外，其餘資訊仍然不足，關於各界揣測的原因，由於這會涉及〈陸海空軍刑法〉第24條、第39條和〈中華民國刑法〉第120條等許多條文要如何適用，因此他不願多作後續評論。

至於〈海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議〉的落實可能性，蔡適應指出，固然協議在合作範圍、協助偵查、人員遣返上都有明文規定，但背後牽涉政治層面，他身為本周外交及國防委員會輪值召集委員，將於周三邀請各部會完整報告。