中央流行疫情指揮中心最快5月退場，國民黨立委楊瓊瓔今天詢問衛福部，是否會以流感藥品備用標準來準備新冠相關藥品？希望衛福部在1個月內請專家學者研議。（翻拍自國會頻道）

中央流行疫情指揮中心最快5月退場，抗病毒口服藥整備量尚未定案。國民黨立委楊瓊瓔今天詢問衛福部，是否會以流感藥品備用標準來準備新冠相關藥品？希望衛福部在1個月內請專家學者研議，讓民眾有藥可以用，以免掛一漏萬。

防疫指揮官王必勝曾表示，鬆綁措施將分為三階段，第一階段是輕症免隔離通報，目前預計3月20日上路，第二階段是調整醫療院所的專責病房及感染管制作業，預計落在4月，第三階段則是新冠肺炎改類、指揮中心降級開設或解散，也許會比5月再快一點。

楊瓊瓔今天在立法院社福及衛環委員會詢問，各國對於新冠流感化後的藥品準備標準不一，有人說以新冠確診人口的8％作為準備量；既然指揮中心5月要退場了，新冠肺炎改為「類流感」，是否採用流感藥備量標準，也就是全國人口的15％。

衛福部次長周志浩回應，必須要再評估，目前尚未定案。楊瓊瓔建議，新冠藥品準備量應該比照流感藥物，不能低於全國人口的15％，讓民眾都能夠安心。周坦言「這兩種藥品的價格差太遠了，差好多倍好多倍，所以要精打細算」。

楊瓊瓔接著說，要讓民眾有藥可以用，政府要做靠山，也要讓民眾安心，因為5月就要宣布政策、再度開放，應該及早確定，否則怎麼備藥？周志浩承諾，會盡快估算國內需要多少儲備，因為這涉及到疾病預估，需要再評估，也會諮詢專家意見，「因為這個藥物非常地貴，所以需要算好」。

楊瓊瓔強調，「貴不貴」要以人民健康為基準，誠心建議衛福部超前部署，希望在1個月內請專家學者研議，以衛福部的專業趕快提出儲備標準，才不會掛一漏萬。

指揮中心統計，目前口服抗病毒藥物備量為倍拉維30.4萬人份，預估可使用267天；莫納皮拉韋8.1萬人份，預估可使用203天。