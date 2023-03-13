今上午近8點，一輛小貨車停等紅燈時突起步，因此闖越阿里山林業鐵路嘉義市忠孝路平交道，撞斷平交道柵欄設施，雖未造成人員受傷，但阿里山林業鐵路及文化資產管理處已表示將依法求償，而警方調查後，認為小貨車駕駛已明顯違反道路交通管理處罰條例和鐵路法，將依法開罰。

從路口監視器畫面看到， 原本與其他車輛一同停等紅燈的小貨車，在燈號未轉換前，竟無視其他同向、對向車輛仍乖乖在原地等紅燈，突筆直往前開並成功闖越第一道柵欄，這時前方柵欄已緩緩放下，小貨車在未減速未迎頭撞上柵欄，直到柵欄斷裂才停車查看。

林鐵及文資處表示，自小貨車闖越平交道造成南側平交道柵欄損壞將依法求償，而這起事故約影響當地交通往來約10分鐘，指當時因林鐵槽車欲通過，才會放下柵欄，且平交道的柵欄與紅綠燈是連控，代表小貨車有闖紅燈和闖越平交道的狀況。

嘉義市警方表示，林鐵忠孝路平交通今早7點48分遭自小客車闖越，北門派出所員警獲報於7點55分抵達現場，指貨車司機已違反交通管理條例第54條，可處1萬5000元以上9萬以下罰鍰，並吊扣駕照，另會再依監視器畫面，查有無交通違規，會依法開單，另如林鐵提出毀損，也會依法偵辦。