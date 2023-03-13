大陸總理李強今日在記者會上表明中國大陸經濟是「未來可期」，中金公司首席經濟學家彭文生指出，李強今日記者會在經濟面向釋放出兩個清晰訊號，一是短期目標要推動經濟運行整體向好；二則從長期目標來看，釐清外界對中國大陸如何定位政府與市場關係的疑慮，更堅定支持民營經濟發展。

大陸第一財經報導，彭文生指出，一個是從短期來看，中國大陸政府的經濟工作目標是非常明確的，就是要「推動經濟運行整體向好」。另一個是從中長期來看，總理坦率回應外界對中國大陸長期經濟政策的疑慮。

他認為，今年財政貨幣的支持還是比較有力的，疊加去年累積的政策效果、以及疫情防控優化後經濟的內生反彈，中國大陸經濟大概率較去年有明顯恢復。雖然面臨的挑戰很多，預計今年全年增長完成5％的目標是很有希望的。

彭文生還稱，過去一段時間，外界對中國大陸如何定位政府與市場關係心存疑慮。客觀來講，市場和政府在配置資源上有各自的特點，關鍵是要建立起良好的夥伴關係。這次總理明確指出，要堅定改革開放，堅定支持民營經濟發展，同時也表示將積極促進區域協調發展、積極面對人口老齡化挑戰等。

此外，中泰證券首席經濟學家李迅雷預計，結合大陸政府工作報告中涉及金融領域的內容，今後資本市場的基本功能要進一步完善並加以發揮，尤其在提高直接融資比重和全面進行註冊制改革方面，要打好改革創新的組合拳；擴內需應該把消費方式優先位置，一個規範和繁榮的資本市場，也能為促消費起到一定的推動作用。

而對於推動大陸經濟高質量發展，中信證券首席經濟學家明明說有3點值得關注。一是關注民生問題，包括住房、就業、教育等，預計今年在減稅降費、提高居民收入等方面會有進一步政策推出。

二則是關注深化改革開放，包括提高科技創新，加快建設現代市場化體系建設。「資本市場作為支持科技創新和現代化市場體系的重要組成部分，重要性進一步加強，在金融機構改革的背景下，未來資本市場將迎來更大發展的機會。」

三是在全球不確定性和高基數的背景下，今年的財政政策將更加積極，貨幣政策更加精準有效，年初以來，經濟復甦趨勢明顯，全年GDP有望實現5％以上的增速。