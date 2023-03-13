斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）13日發布的一份報告顯示，韓國近5年武器出口規模同比激增74％，但全球排名從此前（2017年—2021年）的第8降至第9。

據韓聯社援引該報告數據，2018年—2022年韓國軍工出口的全球市占率為2.4％，明顯高於五年前（2013—2017年）的1.3％，市占率排名則從上年報告（2017年—2021年）的第8（市佔率2.8％）下降至第9。韓國軍工出口市占率排名自2017年起連升4年，從第12躍升至第8。

按國別來看，2018年—2022年購買韓國武器最多的3個國家依次是菲律賓（16％）、印度（13％）和泰國（13％）。報告稱，韓國武器出口近5年主要（63％）銷往亞洲和大洋洲國家，但從2022年拿下波蘭大單等可知，國際市場對韓國武器的需求正在增加。

報告還根據截至目前的訂單和交貨情況推測，韓國將出口136架戰鬥機、6艘軍艦、990輛坦克、23輛裝甲車、1232門野戰炮等。

進口方面，報告顯示，南韓是世界第6大武器進口國。2018年至2022年武器進口的全球占比為3.7％，進口額較此前五年（2013—2017年）增長61％（市占率2.2％）。進口來源國主要有美國（71％）、德國（19％）和法國（7.9％）。