黃子佼今（13日）與王家梁出席Podcast《爹地佼出來》第2季開播記者會，透露9個月大的女兒黃玉米患上玫瑰疹，近日發燒2、3天，「剛生小孩的時候都說打預防針會發燒，她很幸運前幾季都沒燒，這次諮詢後發現是玫瑰疹，沒有感冒徵狀，我們不知道都很緊張，想說怎麼突然燒起來，還燒到38點多度」。

他自爆因為是育兒新手，所以看到玉米發燒時浮現許多腦補畫面，「我們周六下午才帶她去看玫瑰花，後來發燒就想說是不是被玫瑰花傳染，我們真的太無知了，出現各種腦補」；有女萬事足的黃子佼說，自從女兒出生後就沒有物慾，已經很久沒有添購新衣物，就連月底的生日禮物都沒有頭緒，倒是老婆孟耿如積極想幫他過生日，「我們交往10年，她第一次很積極說要幫我過生日，我都在想她是不是要公布什麼驚喜？」

被問到將來女兒交男友的心情，黃子佼表示最好不要太早，自己願意當女兒的專屬司機到18歲，不管女兒要去哪他都會開心接送，要是男友也會開車呢？黃子佼情緒高亢的說自己最愛開車，「我主持以外最大的興趣就是開車」。

此外，將在六月底迎接女兒忒忒的王家梁，表示今天有向黃子佼討教許多爸爸經，「好像因為我的小孩還沒出生，所以有很多爸爸的想像，但很多想法都讓其他爸爸露出質疑，例如我想親自帶小孩，無私奉獻照顧她」。他說雖然自己在顧外甥時有感到疲累不耐，但相信在面對自己小孩時會有更多的愛意。

黃子佼馬上露出質疑、擔心的眼光，「每個家庭狀況不一樣，我是不擔心你的體力，是覺得精力的問題，如果身心俱疲就需要第三方幫忙，如果你需要保姆支援的話，我家保姆可以幫忙」，但後來聽到王家梁住在林口後，他開玩笑說這樣太遠了。

王家梁透露許維恩進產房時，自己一定會進去陪產，他也提到雖然第一胎還沒出生，但許維恩已經在計畫第二胎，想生一男一女，湊個好字；黃子佼在旁露出無奈的笑容，直言王家梁太天真了。