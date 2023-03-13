中小型股依舊是人氣滿滿，及成(3095)、大塚(3570)、寬魚國際(6101)、華電網(6163)、台驊投控(2636)、虹揚-KY(6573)、公準(3178)、長佳(4550)、擎邦(6122)、沛亨(6291)、上曜(1316)及勝昱(4304)漲停作收，在權值股穩盤、中小型股助攻下，台股指數開低殺低後收高，守住15500點，終場加權股價指數約15560.49點，上漲34.29點，成交量約為2392.15億元；OTC指數為205.38點，下跌1.34點，成交量為714.15億元。

今天上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.19%，其次是電纜類股及航運類股，分別上漲0.93%及0.92%，表現較差者為觀光類股、生醫類股及電腦設備類股，其中觀光類股下跌2.01%，生醫類股下跌1.26%，電腦設備類股下跌0.91%；上櫃部分，表現最佳為文創類股、上漲0.72%，表現最差為觀光類股、下跌3.27%。

就技術面來看，今天台股因美股盤前期指大漲，指數開低走低後盤中急拉翻紅，終場上漲34.29點，以15560.49點作收，順利守住15550點，上周台股加權指數重挫跌破短均線及月均線，目前月均線扣抵值已經來到15600點附近，若指數無法盡快站上月均線及15600點之上，月均線開始下彎，台股短線將轉趨保守，指數恐面臨持續下探壓力。

元富投顧總經理鄭文賢表示，全球央行升息持續，全球通膨相當險峻，美國1月CPI仍達6.4%，略高於市場預期，費城半導體指數的3000點，成短線重要多空關鍵。未來最大風險在美股和中國，台股屬短線拉回，但現階段心態「靜待買點，不過度追高，價差應對」，投資人好買點再出手，本波引領全球股市多頭指標，以費半指數最為重要，目前在季線2844以上，相對強勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主，目前台股遇到尷尬情境，當美國半導體股反彈時，台股相對強勢，現在傳產股如果弱勢，特別道瓊指數相對弱，對台股是否轉弱？可能要觀察一下。

復華傳家二號基金經理人郭家宏表示，台股上周周線收黑，技術線型跌破月均線支撐，加上美股上周因美國矽谷銀行SVB遭逢存戶擠兌、股價重挫後破產，接連兩家銀行倒閉引發市場疑慮，周線同步收跌，使台股周一一開盤走低，由於本周二美國將公布CPI數據，牽動本月FED升息步調，因市場不確定性升溫，將使近期交投氣氛轉偏觀望，預估市場資金將在電子族群如半導體、IP等次產業或者觀光、食品等傳產族群輪動，逢低或可留意高殖利率題材。

鄭文賢表示，新台幣續貶，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在105附近震盪，但在90-100區間已打出長達7年大底部型態，中期仍相對強勢。近期美國股市大震盪，韓股和日股也出現拉回，這讓台股也跟著震，台股現階段重要的護國神山，台積電520元整數關卡失守，聯發科780元短線多空關卡也失守，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。