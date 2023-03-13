《紐約郵報》（New York Post）報導，美國矽谷銀行上周五宣告倒閉，但早在去年11月15日摩根大通北美股票研究團隊在與矽谷銀行財務長Dan Beck舉行一次深度的網路會議後，便對自家客戶提出了一份「內含警語」的研究報告。

報告指出：「投資人的注意力迅速轉移到該公司「持有至到期」（HTM）證券投資組合中高達160億美元的未實現虧損，如果存款淨流出持續時間超過預期，那麼矽谷銀行便可能需要出售『跌價的HTM 證券』（underwater HTM securities）以滿足現金需求，但這也將實現虧損」。

儘管如此，摩根大通分析師仍大致看好矽谷銀行，甚至給出了「加碼」評級，意味預期其股價可望走高。

知情者對此表示，這只不過是分析師與企業之間一種刻意「討好」的做法，對於老練的華爾街投資人來說，HTM票據已經說明一切，「那份報告在首頁就開宗明義列出了所有風險疑慮」，矽谷銀行和摩根大通分析師都知道他們有嚴重的風險管理問題。

摩根大通拒絕對此報導發表評論。

不管小摩出於什麼原因明明知道問題嚴重卻仍繼續喊買，可以肯定的是，在矽谷銀行倒閉之前，華爾街許多人都對這家科技業銀行的前景過於盲目樂觀。

CNBC知名分析師和財經節目主持人Jim Cramer也在社群媒體上遭到抨擊，最近曝光的一段影片顯示這位「Mad Money」主持人建議他的觀眾買進矽谷銀行母公司股票，他在今年2月8日的節目上大讚SVB Financial是「2023年以來最大的贏家之一」，和Meta、特斯拉、華納兄弟探索和挪威郵輪公司等藍籌股並列。