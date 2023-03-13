南韓首爾市長吳世勳表示，即使冒著引起國際反彈風險，南韓也應建造核武以加強對北韓的防衛，還說南韓不能被非核化目標約束。民調也顯示，超過7成南韓人支持發展核武。

吳世勳接受路透社專訪時說，隨著北韓加快腳步，完善以戰略核武打擊南韓的能力，激起對南韓升高該如何自我武裝的爭論。

吳世勳說：「北韓幾乎已經成功將戰略核武小型化和輕量化，並獲得至少數十枚彈頭。我們現在已經很難用邏輯說服人們相信，我們應該避免發展核武，並堅持非核化目標。」

他之前曾提起這項議題，並在2月表示，南韓應該保有核子選項。但他這番最新言論是他迄今為止最強烈的表態。

吳世勳是總統尹錫悅所屬的保守派國民力量黨（People Power Party）中具有影響力的一員，也是積極倡導南韓核武計畫知名度最高的官員之一。

他被視為2027年總統大選的可能競爭者。作為市長，他負責監督首爾的年度民防演習，以及旨在保護大都會地區的綜合安全機制。

隨著北韓軍事力量的進步，以及對美國保護南韓的承諾或能力抱持懷疑，愈來愈多南韓高級官員提出發展核武，或重新部署1990年代從朝鮮半島撤出的美國戰略核炸彈和飛彈的可能性。

尹錫悅在競選時曾提出美國重新部署的選項，但他的政府此後表示仍致力於非核化，並將加強與美國的聯合傳統防禦。

然而，民調顯示，對於曾經難以想像的本土核武庫，南韓民眾的支持度達到前所未有程度。

Data Research 3月1日發布民調顯示，超過70%的南韓人支持發展核武，27%反對；59%的人表示，如果朝鮮半島爆發戰爭，北韓可能會使用核武。