隨著國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心將開始研議降級規劃，財團法人厚生基金會今舉辦新冠肺炎回顧與展望公聽會，多位專家針對口服抗病毒藥物開立、超額死亡等議題等提出建言，呼籲口服抗病毒藥應將BMI大於27及高血壓納入危險因子，此外也應針對確診死亡數進行透明揭露。

立法委員林為洲國會辦公室與立法院厚生會表示，國內新冠疫情步入尾聲，各項防疫限制陸續解除，如要將新冠疫情比照流感化看待，必須針對現行治療、照護制度進行通盤檢討，就抗病毒藥物使用情形與重症風險因子評估、基層醫療確診照護制度與長新冠治療方針、疫情趨緩後續防疫政策等三方面建議。

中華民國心臟學會秘書長王宗道表示，衛福部過去雖曾將高血壓患者列為口服抗病毒藥的適應症，但後來以美國CDC將高血壓從危險因子中移除為由，取消高血壓為危險因子，但最新研究指出，未滿40歲的高血壓患者，在罹患新冠後的重症率比非高血壓族群高出許多，顯見新版治療指引應進行修正。

台灣肥胖醫學會理事長林文元則指，雖然目前國內已將肥胖列為口服抗病毒藥的開立標準之一，但其採用的標準得滿足BMI大於30的條件，而美國現已將開立BMI值從30下修至25，考量我國肥胖人口越來越多，單純肥胖族群佔25％人口，應一併進行修正。

中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰表示，健保資料庫雖可看到病患是否具有高血壓等病史，卻無法得知病患是否為吸菸族群，甚至查不到有無肥胖史的主診斷，這些都造成第一線開藥時的困難。

此外，抗病毒藥物發放也是一大問題，羅源彰指出，自己診所幾乎每天都會開立口服抗病毒藥，但診所內開立莫納皮拉韋卻是困難重重，要先填單子給藥局，由醫事人員前往領取後，才能通知病患前來領藥，「就是這麼荒謬」。

羅源彰說，診所進行居家照護不得跨縣市收案，也造成第一線醫師的困擾，雙北地區很多病患都會跨縣市選擇信任的醫師就診，此舉也讓病患無法獲得妥善的照護，應進行調整。

中研院生物醫學科學研究所研究員何美鄉指出，從流行病學的監測結果來看，我國的超額死亡率頗高，當然我不相信台灣的超額死亡率有這麼高，但現在政府卻沒有足夠證據說服國人，呼籲疾管署應比照英國模式，以每周提出各式佐證數據證明，台灣現在已處在低死亡率的感染中。

何美鄉說，台灣超額死亡率偏高，不經讓人納悶是否口服抗病毒藥物介入得太晚，甚至是其他早期可預防的方式，如維他命D的補充，或是益生菌防重症等方法，雖然目前都僅有小規模研究，但國內也不妨進行研究嘗試。