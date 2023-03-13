清水高中學生蔡翊昕(左)參加學校環保義工隊，協助英聽、學測、會考等重要考試考場環境消毒與整潔維護。(清水高中提供)

台中市立清水高中高三學生參加今年二月份TOEIC多益測驗，成績出爐表現亮麗！蔡翊昕同學考出950分優異成績，蘇峻竑同學則拿到900分，兩位同學都可以領到多益考試等級最高的金色證書。蔡翊昕去年參加多益測驗拿到920分，今年再接再厲自我突破獲得950分高分，相當不容易。

清水高中指出，蔡翊昕高一時就讀語文班，學校安排外師課程增加英文口語表達練習機會，讓學生保持對英文語感與敏感度。高二她留校參加晚自習，利用這段時間持續進行英文的密集練習；最重要是，她聽英文老師的建議，每天寫一份英文閱讀題組，長達500多天不間斷努力不懈。

蔡翊昕把閱讀時遇到偏難單字、片語與句型抄進筆記本中，加強練習，她認識的單字愈來愈多，閱讀速度也與時俱增；這種習慣維持到參加學測與多益測驗，憑藉恆心與毅力增加英文實力。她在高中階段取得英檢中高級、多益測驗950分金色證書等，今年大學學測中，英文考出滿級分15級分，往後也希望能繼續挑戰自我。

校長蕭建華說，難能可貴的是，蔡翊昕還自願報名擔任學校環保義工隊隊員，協助維護學校環境整潔，舉凡課餘時間各項活動都主動至衛生組詢問是否有需要協助。寒暑假如遇掃具整理撥補，抑或英聽、學測、會考等考場環境消毒與整潔維護都積極參與，服務精神獲得師長們的肯定。

蕭建華強調，恭喜同學們持之以恆努力進取榮獲佳績，也感謝英文科師長們的指導。為因應國家雙語政策，學校近幾年積極推動國際教育，除獲得國教署核准聘請外師外；透過課程和活動交流和世界交朋友，從簽署MOU、教學合作到文化交流等，希望能夠厚植學生英語聽說能力，奠定同學未來競爭的實力。