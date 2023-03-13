友通總經理蘇家弘指出，藉由搭載最新的AMD Ryzen R2000嵌入式處理器，友通全新的1.8吋工業主板PCSF51開啟新一代工業Pi的升級與應用，持續突破微型化主板處理能力的極限，不但能實現低功耗，專有的散熱架構和無風扇設計，也具備卓越效能，提供為工業終端裝置提供高度運算能力及穩定度，未來有助於使用者開發各種邊緣視覺和AI運算的應用。

友通繼推出全球首款AMD Ryzen R1000 的1.8吋微型高效能主機板GHF51後受到廣大迴響，並積極開發新一代1.8吋工業主板應用解決方案，而全新的PCSF51與前一代產品相比，效能更為顯著提升。其中CPU和GPU核心數量不但為上一代的兩倍，提供多達4個內核和8個線程，加上新一代AMD Radeon顯卡和高達 8 CU的Vega GPU，CPU整體效能和GPU圖形運算能力也分別提升50％、15％。PCSF51產品設計上除了延續名片尺寸的微型化設計，更優化及提升散熱的技術，將散熱模組高度將低了4mm。

全新1.8吋工業主板PCSF51更不受限於其尺寸的限制，提供豐富的可擴充性，包括SATA 3.0／USB 3.1／M.2擴展，以確保相容性和可擴充性。PCSF51也全面升級的eMMC嵌入式記憶卡，搭載了NAAD快閃記憶體製成的128GB嵌入式多媒體記憶卡，即便是小巧的外型也提供高速儲存的性能。同時PCSF51具備豐富且通用的多媒體功能，可支援高達4K 解析度效能。

物聯網和邊緣計算的興起推動了嵌入式系統的進步，進階促進了將大量資訊從雲端擴展到邊緣。SBC單板電腦能夠滿足各種空間受限的應用，因此，小小身形非常適合任何需要在小尺寸設計中實現強大計算的嵌入式系統應用，例如機器學習，充電樁和車載應用，博奕和遊戲機，機器人技術，工業自動化等。