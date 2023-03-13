國軍近期接連爆出缺肉、上兵失蹤後被證實人在大陸等重大新聞。對此，國民黨台北市議員李彥秀指出，面對這些事件，多次宣稱要捍衛國軍尊嚴、當國軍堅實後盾的總統蔡英文，並沒有動作，她更怒問蔡，「妳還要神隱多久？」

李彥秀今（13）日在臉書發文指出，近期發生的多起國軍新聞，每一個都嚴重打擊軍隊的士氣，也影響了國人對國防安全的觀感，作為三軍統帥，蔡英文是應該要負責的。然而，蔡英文沒有公開講話鼓舞民心、視察部隊以激勵士氣，如此重大的國防問題，似乎跟她無關。

李彥秀質疑，蔡英文「有功衝第一，有利作先鋒，有過找卸責，有責搞神隱」，一心只想過境美國，而這樣的中華民國總統，是要如何讓民眾相信，她會與人民站在一起捍衛主權？要如何讓全世界相信，面對攻擊，她能堅定意志、堅守到底？

許多網友也在李彥秀的貼文留言，他們的意見包括「才2300萬人的台灣，民生都處理不好、漏洞百出，還談什麼外交」、「出來又能說什麼？照稿唸、官樣話，不出來不說也罷」、「只要出事就躲起來，外國人有事她跑第一個發聲，真可悲啊」。