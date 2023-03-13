國科會今天公布，我國3大科學園區2022年營業額為4兆2664億元，較2021年增加5483億元，成長14.75％；就業人數也增加到32萬3113人，較2021年成長7.09％。國科會預估，今年科學園區整體表現與2022年持平或微幅成長。

國科會主委吳政忠表示，2年前，科學園區營業額達3兆元、就業人數30萬人，2022年則突破4兆元、32萬人，這是相當好的成績。不過現在半導體、晶片等積體電路產業占科學園區營業額的77％，太過集中，以後應該更均衡發展。

科學園區2022年營業額4兆2664.41億元，其中竹科1兆6132.55億元、成長1.59％；中科1兆1698.11億元，成長13.00％；南科1兆4833.74億元，成長35.48％。

國科會表示，2022年在俄烏戰爭、大陸封城及通貨膨脹等全球動盪的氛圍中，我科學園區仍穩定發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁，除對國內GDP成長有所貢獻外，更鞏固台灣在全球高科技產業扮演不可或缺的地位。

以六大產業分析2022年營業額，高效能運算（包含CPU、GPU、AI晶片）及車用電子等需求帶動，先進製程及傳統特殊製程產能利用率維持在相對高檔，積體電路業產業成長22％。另歐美市場需求成長及產品價格上漲，電腦及周邊產業成長30.20％。

而因為雲端需求持續增加，通訊產業成長25.21％；全球半導體產業擴散效應，精密機械產業成長10.45％；受惠醫療器材外銷訂單增加，生物技術產業成長0.84％。

不過吳政忠表示，2022光電產業營業額較201年衰退24.89％，主要是因為2020年至2021年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下，基期墊高，2022年則因需求下降導致面板價格下跌等影響，市場需求疲軟，終端品牌持續進行庫存調節，營業額較2021年衰退。

展望2023年，吳政忠表示，仍有全球通膨、俄烏戰爭未解及美中科技戰再起等變數，今年全球經貿成長速度放緩，進一步影響我國進出口與投資表現。不過他認為，2023年我國科學園區整體表現會較2022年持平或微幅成長。