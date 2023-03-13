迎接四月的兒童清明節連假，麗寶樂園推出探索世界12歲以下只要99元優惠，全台最大天空之夢摩天輪也推出超萌的LINE FRIENDS主題車廂，讓遊客可以在海拔384米高空上，感受熊大、兔兔萌Ｑ的魅力，連假限定每座車廂只要999元，至多5人共乘。

清明兒童節連假，麗寶樂園推出探索世界12歲以下只要99元優惠。（麗寶樂園提供）

4月1日至5日、探索世界12歲以下兒童，門票優惠價99元，晚鳥優惠4月1日至4日下午4點後入園雙人月光票優惠價499元，原價998元。麗寶OUTLET MALL 3月份推出週週有限搶，潮牌服飾1.5折起的假日限時搶購活動。