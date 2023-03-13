Matt Harvey remains one of the most intriguing World Baseball Classic stories. One run in four innings today for Italy against the Netherlands.



Harvey owns a 1.29 ERA in two WBC starts, despite sitting 89 mph with his fastball and topping out at 91. pic.twitter.com/KRzhIs9vtz — Anthony DiComo (@AnthonyDiComo) March 12, 2023

義大利在A組的大混戰之中溜進8強，可說是本組預賽最精彩的大逆轉，打完最後一戰直接從墊底位置晉級。「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）登板先發4局失1分、只被敲2支安打，而且荷蘭打線有許多大聯盟選手。總計哈維兩戰累積7局失1分，自責分率1.29，一些美國球迷討論到33歲的哈維似乎有機會重返大聯盟，好比2013年經典賽復活的王建民。

哈維曾是紐約大都會的未來之星，他因為受傷與球速下滑嚴重，2018年拒絕被下放，選擇離開球隊。此後在紅人、天使、皇家、金鶯幾支球隊流浪，2021年留下6勝14敗、6.27自責分率。他後來只剩下小聯盟合約，去年10月又捲入天使前隊友史卡格斯（Tyler Skaggs）的藥物致死案，再度被球隊放生。哈維曾經想去打韓國職棒，沒想到卻是在台灣的洲際球場一展舊日身手。

出生於康乃狄克州的哈維是不折不扣的美國人，他的父母也是美國人，碰巧他在的母親（也在美國出生）擁有義大利血統，哈維藉著這層關係重回世界棒球的大舞台。哈維的四縫線已經降速到90英里（時速144.8公里），仍然幫助義大利戰勝古巴（3局無失分），更在最後生死戰擊敗荷蘭（4局失1分）。壓低失分率碰巧就是義大利最後得以晉級的關鍵。

哈維生涯總薪資2880萬美元，比起普通人當然是很有錢了，但他幾年前不聽經紀人波拉斯（Scott Boras）的忠告而把身體搞壞，再也達不到與他曾經設下的2億美元目標。