舒華被狗狗的才藝逗得哈哈大笑。（台視提供）

南韓人氣女團（G）I-DLE的舒華，近日趁休假回到台灣，也陸續錄製多檔綜藝節目，她在陶晶瑩主持的台視、衛視中文台最新寵物實境節目《哈囉！毛小孩》擔任寵物才藝表演評審。舒華看完狗狗們的才藝表演後，也親自和寵物們互動，「很開心錄影能被這麼多可愛的狗狗們包圍，真的是很幸福的一天。」

舒華開心的說因為自己有養五隻狗狗，所以在知道要參加《哈囉！毛小孩》錄影後就一直很期待，她不僅在錄影過程被可愛的狗狗們逗笑，也相當喜歡主持群的妙語如珠，「因為我從小也是看陶子姊的節目長大的，今天真的很榮幸可以看到本人，而且錄影大家都對我很好、很友善，真的一起渡過了美好的一天。」陶晶瑩透露女兒是舒華的粉絲，得知偶像要來上節目後相當興奮，她稱讚舒華親切、隨和，是天團藝人中很沒有架子的一位。

舒華之前在綜藝節目中，憑藉著親切又可愛的形象，獲得粉絲稱「綜藝小仙女」封號，她開心表示，「一直以來都很希望，能展現屬於舒華的各種不同面貌給大家看，不管是哪一種類型的節目我都很有興趣，未來如果有演戲的機會也滿想嘗試的，希望大家多多找我出演喔。」台視、衛視中文台《哈囉！毛小孩》每周六晚間8點台視頻道、每周日晚間8點在衛視中文台播出。