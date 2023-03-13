為協助民眾快速解決短期資金需求，凱基銀行推出額度型貸款「速還金」放大首次申請額度到最高40萬元。民眾如遭遇突發事件，例如房屋修繕、營運資金周轉、手術診療費等緊急資金需求，可免去找親友周轉，或選擇民間借貸。

凱基銀行「速還金」提供一筆靈活的額度，民眾可隨時借還，並以借用天數計算利息，不用綁約，也不收取開辦費，只需要三步驟便能快速申請，提供線上申辦服務，民眾上傳完整的個人資料，免出門即可簽約，審批通過後最快5分鐘便能啟用額度，協助客戶方便迅速取得資金。

凱基銀行表示，額度型貸款因具有隨借隨還及快速申請核貸的優點，成為民眾有資金周轉需求時的優先選擇，然而目前市場上金融同業提供的貸款額度多落在新臺幣10萬之內，較無法滿足客戶緊急需求支應及備援。

凱基銀行透過行內資料庫分析近三年客戶短期資金需求，發現需求金額15萬以內者約占6成，而需求金額15萬至40萬之間者約占3成，因此將「速還金」放大首次申請額度到最高40萬元，以滿足近9成客戶資金需求，不僅資金可運用的靈活度更高，同時也能協助臨時有週轉需求的民眾解決資金缺口之急。

凱基銀行「速還金」採以日計息，隨借隨還，未動用不算利息，現在申辦享有優惠，除免開辦費用，並有短期低利優惠，新戶申請10萬元，60天內還款利息每天只要2元。

民眾申辦「速還金」簡單方便，使用手機或電腦皆可線上申辦，簽約對保、額度動用線上操作即可完成，啟用額度後最快5分鐘內可撥款，且取款方便，可使用ATM、臨櫃取款，或利用網銀、語音等多種方式轉帳，若同時申辦成為凱基行動銀行會員，不限時段、地點就能使用行動銀行功能，隨時輕鬆轉帳動用。