諾貝爾文學獎得主、日本著名作家大江健三郎於3日凌晨因衰老逝世，享壽88歲，他生前經常發表和平、護憲言論。

綜合日本共同社、路透社報導，大江健三郎所屬出版社今（13）日宣布，大江健三郎於3日凌晨因年老逝世，享壽88歲。

他生前出版有關反戰、身障兒子的書籍，為日本贏得第二座諾貝爾文學獎。

大江健三郎於1935年1月31日出生於日本愛媛縣的偏僻山村，他自幼聰穎，喜愛閱讀文學書籍，後考入東京大學修讀法國文學，他在大學期間就已是相當多產的作家，發表多部短篇、長篇作品。

他在1960年與日本名導演伊丹十三的妹妹結為連理，兩人婚後生下一名嚴重身障的兒子，兒子後腦長出肉瘤，彷彿生出另一顆腦袋，經過多次整形手術仍無法挽救，大江健三郎曾一度為此尋短，不過後續為自己的行為感到愧疚，決定奮發向上，發表了多部與兒子相關的作品，他也將兒子取名為「光」。

大江健三郎於1960年代開始連載以反戰為主題的文章「青年之污名」，1962年，他的一名好友因擔心核戰爆發、地球毀滅而輕生，讓他前往廣島探究原子彈爆炸後的情形。大江健三郎後續於1964年連載《廣島筆記》，此書奠定他大文學家地位。

1994年59歲的大江健三郎獲得諾貝爾文學獎，有趣的是，當他接到瑞典學院通知獲獎的電話時，沒有聽懂對方的英語，以為只是受邀參加演講，因此沒有特別留意，後續家門口擠了大批媒體才知道自己獲獎。

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