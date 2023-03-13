台中市議會今天進行第4屆第1次臨時會，針對市府追加「消費金喜送」經費3.5億，引爆藍綠爭論，民進黨議員指去年已決議購物節預算不能以追加方式辦理，市府的做法藐視議會，黨團成員舉牌站在台前、要求退回；藍營議員則強調要振興經濟，呼籲應支持該案。最後議長決議抽出該筆追加，待定期會再送審。

台中市議員陳淑華表示，市府更換購物節的名字辦追加，根本換湯不換藥。(林欣儀攝)

「違法追加，藐視議會！」、「預算，退回！」民進黨籍議員舉牌站在議事台前，要求退回台中購物節3.5億追加預算，民進黨議員陳淑華、鄭功進指出，去年委員會決議購物節經費不得以追加方式辦理，市府換了個名字，根本換湯不換藥，且追加經費足足是本預算的8倍之多，不甩議會的決議，難道把議會當成市府的議事局。

議員蔡耀頡、施志昌及張芬郁則說，每年購物節活動市府都編列4500萬，之後再追加3.5億元，且都是現金摸彩，內容大同小異；台中的商家沒感覺因購物節賺到錢，大家在討論花大錢撒幣的時候，也應檢討成效，否則只是花3.5億元打造一個鑽石舞台，將市長盧秀燕送到凱達格蘭大道。

議員周永鴻說，議會都已經決議不得追加購物節經費了，主計處還送來該案，違反議會決議，根本是羞辱，如果決議都可以推翻，以後讓政治系學生怎麼看。

國民黨議員劉士州、陳政顯表示，疫情衝擊讓台中市經濟環境不佳，議會的決議當然應該遵守，但近來物價標高，恐導致台中市經濟下滑，市府不得已才追加預算，為了振興經濟應該支持。

經發局長張峯源則表示，今年是因為預算都在去年編列，來不及更改，才會以追加方式辦理，113年度預算會依照議會決議編列。主計處長林淑勤則說，該筆預算是配合中央還稅於民的經費編列，主要為了振興經濟。