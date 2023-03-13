但資誠也強調，企業應定期檢視自身電價方案與電力供給組合，提高綠電使用率與降低餘電比例。受疫情影響，國際原物料價格波動下，再生能源整體建置成本上升；為達成再生能源目標，2023年初公告之躉購費率因應相關成本增加，呈現往上微調或持平狀態。在公用售電價格方面，隨著高躉購費率再生能源陸續併網，公用售電業之電能成本預計將持續攀升，將對公用售電價格造成不少調整壓力。

資誠聯合會計師事務所再生能源事業服務主持會計師蔡亦臺指出，由於不同再生能源開發與建置成本不同，發電季節性與時間亦不相同，如何使綠電供給方發電量與需求方用電量有效匹配，不論是透過儲能來調整再生能源電力供給、或透過不同價格誘因調整使用端用電習慣，進而提高綠電使用率與降低餘電比例是提升再生能源滲透率之重要課題。

此外，公用售電時間電價近期調整頻繁，建議企業應定期檢視本身電價方案並進行電力／綠電供給組合評估。