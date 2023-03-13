T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊於13日宣布PLG新竹街口攻城獅前洋將塔壁(Hasheem Thabeet)正式加入並已抵達台灣備戰，將再度和大勝(Branden Dawson)聯手，強勢捍衛英熊禁區，帶領球隊在例行賽倒數階段力拚回前段班。

前NBA選秀榜眼塔壁身高221公分，強悍的防守能力讓許多球迷印象深刻，在PLG第一季加入攻城獅後，便繳出場均18.2分、14.3籃板與3.3阻攻的驚人成績，同時也拿下該年度籃板王與阻攻王，並獲選為年度防守球員及年度防守第一隊。

本季台啤英熊趕在3月5日洋將大限前將塔壁簽下，對此總經理哈孝遠表示，「球隊現階段確實在鞏固籃板及對抗其他球隊的長人上遇到問題，我們需要一個禁區守護神來坐鎮禁區，而塔壁就是最適合的人選，相信他的加入能讓英熊不一樣。」

塔壁在解決坦尚尼亞簽證問題後，已於昨日抵達台灣和英熊會合，並將開始積極備戰。台啤英熊即將於19日下午16點30分再度踢館桃園永豐雲豹尋求二連勝，屆時將會是塔壁身披綠袍在T1聯盟的首秀，也將看到他跟「魔獸」霍華德進行NBA榜眼與探花對決。