Netflix 華語懸疑影集《模仿犯》將於3月31日正式上線。13日釋出范少勳、夏騰宏花絮，兩人在《模仿犯》首度合作飾演一對從小玩到大的朋友，因一連串意外雙雙被捲入連續殺人命案，共同面臨困境而互相求援；兩人分享初次合作就意外很有默契，范少勳說：「很奇妙的是，我們之前沒有合作過，但是那個默契跟節奏卻很一致，很常在現場撞出一些新的火花。」夏騰宏也說：「跟少勳拍戲有時很容易進入到一種狀態，會完全忘記時間，明明是很長的一場戲，但因為我們對戲過程不斷拋接球，反而覺得好像只有一瞬間。」

范少勳在《模仿犯》飾演DJ。（Netflix提供）

金馬最佳新人范少勳此次在《模仿犯》中飾演一名風靡少女的DJ角色「沈嘉文」，花絮中他也透露演出前有參考許多DJ的紀錄片，揣摩角色狀態。范少勳更在拍攝前實際操作、學習DJ刷盤與混音。范少勳也表示他個人非常欣賞沈嘉文的角色魅力：「他有一種狂妄，會讓人目不轉睛被吸引著。」

范少勳、夏騰宏在《模仿犯》首度合作有火花。（Netflix提供）

范少勳、夏騰宏在《模仿犯》首度合作有火花。（Netflix提供）

而繼《下半場》後再次合作范少勳的導演張榮吉笑說：「當初在想就是要找一個帥哥啊！大家對少勳的形象都是一種陽光、暖男的這樣的一個形象，但我這次想要反轉大家對他的這個印象。」張亨如導演也附和：「范少勳是完全符合原先期望的陰暗角色形象，身材高挑纖細，對女性有強烈的吸引力 。我覺得少勳在《模仿犯》是我目前看過他演出過最帥的角色，有點壞壞的又帶點危險感，這樣的魅力在他身上展露得非常徹底。」

夏騰宏演出《模仿犯》時不慎撞破額頭。（Netflix提供）

夏騰宏在《模仿犯》中飾演一名個性內向的攝影記者「胡建和」，他表示，其實很欣賞這角色身上的細心與善良，但也因遭捲入命案，畏縮的個性被逼著要面對現實洗刷冤屈。他在拍攝一場要逃避追查的動作戲時，因動作太大不小心意外撞傷頭部，額頭縫了數針，他透露當下狀況：「其實就是拍攝時太專注在表演，動作戲時沒注意到距離就不小心傷到自己，當下還覺得這顆鏡頭很自然滿好的，但沒想到害團隊擔心，我自己也很不好意思。」更開玩笑說：「撞到沒什麼啦，因為我是條漢子！」展現身為演員專注於表演的認真態度。